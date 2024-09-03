احذر تناولها.. أطعمة تسبب الصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - يشكل الصداع النصفي مشكلة صحية مزمنة تؤثر على حياة الكثيرين، وتتسبب في ألم شديد، وهناك عوامل عديدة تساهم في حدوثه، ومن بينها النظام الغذائي، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

أوضح الطبيب الروسي فلاديمير بوبوف، أن هناك بعض الأطعمة التي تُزيد خطر إصابتك بالصداع، وتشمل:

الأطعمة الغنية بالتيرامين

مثل الشوكولاتة والجبن، وخاصة الأنواع الناضجة والمخمرة مثل جبن الشيدر والجبن الأزرق.

الإضافات الغذائية

مثل جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) والمحليات الصناعية والنترات، والتي توجد بكثرة في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

نصائح غذائية للوقاية من الصداع النصفي

يوصي الطبيب باتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع للحد من نوبات الصداع النصفي، وتشمل هذه النصائح:

التركيز على الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: مثل السبانخ، اللوز، الكاجو، الأفوكادو، والحبوب الكاملة.

زيادة استهلاك أحماض أوميجا3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة.

تناول الخضروات الورقية، مثل الملفوف والبروكلي.

شرب كمية كافية من الماء لترطيب الجسم.

الاعتدال في تناول الكافيين.

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