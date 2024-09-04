الامارات | اكتشاف عملات رومانية أثرية في صقلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة منطقة صقلية الإيطالية عن اكتشاف مجموعة نادرة من 27 عملة فضية رومانية، يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد في جزيرة بانتليريا النائية.

جاء الاكتشاف خلال مشروع تنظيف وترميم نفذه فريق بقيادة عالم الآثار توماس شيفر من جامعة توبنغن الألمانية.

وعثر على العملات في الأكروبوليس، وهو جزء من متنزه سيلينونتي الأثري وكهف دي كوزا وبانتليريا، والذي يعد من أكبر المواقع الأثرية في منطقة البحر المتوسط، ويضم بقايا مستعمرة يونانية قديمة، تأسست في القرن السابع قبل الميلاد.

واكتشفت العملات في نفس موقع العثور على 107 عملات فضية رومانية في عام 2010، وهو ليس بعيداً عن المنطقة التي عُثر فيها على تماثيل الرؤوس الثلاثة الشهيرة للقيصر والإمبراطورة أغريبينا والإمبراطور تيتوس قبل بضع سنوات.