الامارات | «مفاجآت صيف دبي» تودّع دورتها الأكبر بعروض ساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد رحلة مليئة بآلاف التجارب الجديدة، والعروض الترويجية، والمفاجآت الممتعة، والاحتفالات المبهجة في أنحاء المدينة؛ اختتمت مفاجآت صيف دبي 2024 دورتها الأكبر، والتي استمرت من 28 يونيو الماضي حتى الأول من سبتمبر الجاري.

واستمتع سكان دبي وزوارها بمجموعة من المفاجآت، والفعاليات الاستثنائية، والتجارب التي لا تُنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الحدث الصيفي الشهير، إذ قدمت الدورة الـ27 من مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً استثنائياً من التجارب الجديدة كلياً والمتوافرة فقط في دبي، وهو ما ساعد الجميع على قضاء عطلة صيفية رائعة وبكلفة مناسبة.

واستضافت المدينة مجموعة من العروض الفنية التي قدمها نجوم عالميون، وفعاليات ترفيهية للعائلات، وتخفيضات وعروضاً ترويجية استثنائية، وجوائز كبرى، وتجارب متنوعة لتناول الطعام ومشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى باقات حصرية قدمتها الفنادق ومناطق الجذب السياحي، بما في ذلك العروض المجانية للأطفال، وغيرها الكثير.

فعاليات ترفيهية

وشملت أبرز الفعاليات التي حظيت بشعبية كبيرة خلال مفاجآت صيف دبي، مشاركة مجموعة متنوعة من الفنانين في تقديم عروض ترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك نخبة من أشهر الموسيقيين العالميين ونجوم الكوميديا والمبدعين، ما أسهم في تسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.

ونجحت مفاجآت صيف دبي في تحويل المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى والثقافة، بدءاً من الحفلات الموسيقية التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لأشهر الفنانين ومنسقي الأغاني، وصولاً إلى الاحتفاء بالموسيقى الشبابية في المنطقة من خلال مهرجان «بيت ذا هيت دبي». واستمتع الجماهير في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي بأمسيات لا تُنسى مع موسيقى بوليوود المبهجة، وأغاني البوب الإيرانية، وموسيقى الروك الفلبينية، وعروض الكوميديا المضحكة التي قدمتها مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين.

كما استمتعت العائلات باحتفال ساحر بالكلمة المكتوبة والمنطوقة مع أشهر مؤلفي كتب الأطفال، ورواة القصص، والمواهب المحلية الرائدة في دولة الإمارات.

وحظي سكان دبي وزوارها بموسم سينمائي مبهر بفضل جدول فعالية «عالم الخيال» التي قدمت مجموعة من العروض الأولى لأفلام من المنطقة والعالم، وكذلك العروض الخاصة، واللقاءات مع المشاهير، والأنشطة الممتعة للأطفال، والمسابقات، والهدايا في دور عرض روكسي سينما في مختلف أنحاء المدينة.

وشملت الفعالية أنشطة مستوحاة من السينما المناسبة لكل الأعمار، بما في ذلك الفعاليات الحية، والأنشطة الغامرة للأطفال، والتجارب المخصصة للكبار، مثل ليلة السيدات ونادي ماماز للأفلام.

ووزعت مئات الجوائز طوال مفاجآت صيف دبي من خلال عروض «امسح واربح»، وحملة مقعد الحظ، وفاز 25 من سعداء الحظ بـ25 جائزة يومية في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش.

اهتمام خاص

وحظي قطاع المأكولات والمطاعم النابض بالحياة في دبي باهتمام خاص خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام من خلال تجربتين حصريتين لفنون الطهي، إذ تم إطلاق فعالية «نكهات الصيف»، وكذلك عودة فعالية «أسبوع الصيف للمطاعم»، لتقدم مجموعة من أشهى المأكولات من أنحاء العالم، ما شجع الجميع على الاستمتاع بتجارب استثنائية لتناول الطعام بأفضل الأسعار، وساعدهم على استكشاف المزيد من المطاعم المحلية ووجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً في دبي.

واستمتع عشاق التسوق طوال الصيف بآلاف العروض الترويجية على العلامات الكبرى في إطار تنزيلات موسم الصيف، إذ قدمت أكثر من 800 علامة رائدة في ما يزيد على 3500 متجر تخفيضات وصلت إلى 75% على مدى 10 أسابيع من تجارب التسوق الاستثنائية.

وأسهمت العروض الترويجية الحصرية مثل «12 ساعة من التنزيلات وعروض حصرية، بالإضافة إلى العروض الموسمية في تقديم تخفيضات استثنائية، وقدم عرض التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصة أخيرة للحصول على منتجاتهم المفضلة بأسعار لا تقبل المنافسة مع تخفيضات وصلت إلى 90% على أكثر من 550 علامة في أكثر من 2500 متجر.

وأتاحت مراكز التسوق المشاركة للجميع فرصة الفوز بجوائز كبرى، إذ كانت هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي الأضخم من حيث عدد الفائزين، كما تم توزيع جوائز ومكافآت بلغت قيمتها 50 مليون درهم.

• 50 مليون درهم قيمة الجوائز والمكافآت التي وزعت.

• 25 شخصاً فازوا ضمن الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور «مدهش».

العطلة الأخيرة

اختتمت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي موسماً رائعاً من العروض المميزة، والأنشطة المجانية في مختلف أنحاء المدينة. واستمتعت العائلات والأصدقاء والباحثون عن أفضل قيمة وعشاق المغامرة بتجارب بأسعار لا تقبل المنافسة طوال مفاجآت صيف دبي، وعروض مجانية للأطفال، وتخفيضات حصرية للأزواج وسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المجانية للعائلات في عالم مدهش. وحظي سكان دبي وزوارها بفرصة استكشاف مجموعة من الوجهات في دبي بأفضل الأسعار.