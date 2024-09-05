الامارات | لتورطهما في وفاة نجم «فريندز».. محاكمة طبيب و«ملكة الكيتامين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت قاضية بأن يواجه طبيب، وامرأة يطلق عليها لقب «ملكة الكيتامين»، محاكمة مشتركة في مارس المقبل، لتورطهما في وفاة نجم مسلسل «فريندز» الشهير، الممثل ماثيو بيري.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، بأن الشخصين من بين خمسة أفادت تقارير بأنهم استغلوا الممثل الأميركي بعد أن عاد إلى الإدمان في الخريف الماضي.

وكان بيري يبحث عن علاج للاكتئاب والقلق عندما صار مدمناً لـ«الكيتامين» عن طريق الحقن في الوريد، ولجأ إلى أطباء يزعم أنهم لا ضمير لهم.

ولقي بيري حتفه بسبب «الآثار الحادة للكيتامين» في 28 من أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 54 عاماً.

ويُزعم أن سلفادور بلاسينسيا، وهو طبيب من سانتا مونيكا، لجأ إلى مساعد بيري المقيم معه، كينيث إيواماسا، لإعطاء جرعات الكيتامين للممثل خلال الفترة من سبتمبر وحتى أكتوبر الماضيين، مقابل مبلغ 55 ألف دولار. ومن المقرر أن يواجه المحاكمة في الرابع من مارس من العام المقبل، بحسب ما قضت به قاضية المحكمة شيريلين بيس جارنيت، في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها «بي إيه ميديا».

ومن المقرر أن يمثل بلاسينسيا أمام المحكمة إلى جانب جاسفين سانجا - وهي تاجرة مخدرات مزعومة أطلقت عليها السلطات اسم «ملكة الكيتامين» - التي تردد أنها باعت الكيتامين إلى بيري مقابل 11 ألف دولار نقداً.