لن تتوقع .. فوائد التقشير المائي على البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

هل تبحثين عن طريقة فعالة لإعادة شباب بشرتك ونضارتها؟ قد يكون التقشير المائي هو الحل الأمثل لكِ.

يعتبر التقشير المائي من أحدث التقنيات في عالم العناية بالبشرة، حيث يجمع بين فعالية التقشير التقليدي وترطيب البشرة بعمق، فما هي المزايا الجمالية التي يقدمها هذا الإجراء؟ وما هي آلية عمله؟ في هذا التقرير سنتعرف على كل ما تحتاجين معرفته عن التقشير المائي وكيف يمكنه أن يحول بشرتك.

حيث يتمتع التقشير المائي بمزايا عديدة لجمال البشرة، حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع شباباً وحيوية

وقالت مجلة "جولي" إن مستحضرات التقشير المائي تختلف عن مستحضرات التقشير التقليدية، حيث تتخلى عن الحبيبات الدقيقة، التي تمتاز بتأثير ميكانيكي، وبدلاً من ذلك تعتمد على مواد فعالة مرطبة وذات تأثير مقشر.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات التقشير المائي غالباً ما تحتوي على مكونات مثل حمض اللبنيك، وحمض الجليكوليك، ومياه البحر وخلاصات مواد نباتية، مشيرة إلى أنها تعد مناسبة للبشرة الجافة، والحساسة بصفة خاصة.

تساعد على تنضيف البشرة العميق

كما تعمل مستحضرات التقشير المائي على تنظيف البشرة بشكل عميق؛ حيث إنها تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة والدهون والأوساخ وبقايا المكياج.

وتحارب مستحضرات التقشير المائي شيخوخة البشرة أيضاً، كما أنها تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمساً ناعماً كالحرير ومظهراً نقياً ومشرقاً.

طريقة التنظيف

وعن كيفية التنظيف، أوضحت المجلة أنه يتم إجراء عملية التقشير المائي بواسطة جهاز شفط، والذي يُستخدم لتنظيف البشرة بعمق على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: يتم وضع محلول يحتوي على أحماض "ألفا هيدروكسي" والماء على الجلد، مما يعمل على تنعيم الطبقة القرنية.

المرحلة الثانية: يستخدم جهاز الشفط محلولاً يحتوي على أحماض البيتا هيدروكسي.

المرحلة الثالثة: يتم ترطيب البشرة بواسطة مضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك.

فوائد التقشير المائي للبشرة:

تنظيف عميق للمسام والتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء.

إزالة الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة.

تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين مما يؤدي إلى شد البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ترطيب عميق للبشرة وتغذيتها.

تحسين ملمس البشرة وجعلها أكثر نعومة ونضارة.