قبل أن تبدأ رجيمًا جديدًا.. اسأل نفسك هذه الأسئلة

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل أن تقرر اتباع نظام غذائي جديد أو إجراء تغييرات جذرية على عاداتك الغذائية، من المهم أن تطرح على نفسك هذه عدة أسئلة.

ووفق "مديكال إكسبريس" تفيد التقديرات بأن حوالي 42% من البالغين على مستوى العالم حاولوا اتباع حمية غذائية بهدف إنقاص الوزن، وتوجد مصادر معلوماتية عديدة لأنظمة غذائية وبرامج تخسيس، ويتزايد تواجدها على نحو كبير.

ولكن قبل اتباع تلك الحمية عليك عدة أسئلة تتمثل فيما يلي:

ما هو هدفي من تغيير نظامي الغذائي؟

هل ترغب في إنقاص وزن معين أم الحفاظ على وزن صحي؟

هل تعاني من حالة صحية معينة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم وتسعى لتحسينها؟

هل تشعر بالتعب والإرهاق وتبحث عن نظام غذائي يزودك بالطاقة؟

كيف ستؤثر الحمية على الحياة؟

الطعام أكثر بكثير من مجرد حساب السعرات الحرارية والمغذيات، فهو يلعب العديد من الأدوار في حياتنا، على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، يمكن أن يكون الطعام نقطة اتصال واحتفال، ومصدراً للاستمتاع، أو للراحة، أو حتى وسيلة لاستكشاف أجزاء جديدة من العالم.

وعندما تفكر في نظام غذائي جديد، فكر في كيفية تأثيره علىك بصفة عامة.