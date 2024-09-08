الامارات | «ستارلاينر» تعود إلى الأرض.. وطاقمها عالق في الفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت مركبة الفضاء ستارلاينر التي أنتجتها شركة بوينغ محطة الفضاء الدولية، أول من أمس، متجهة إلى كوكب الأرض دون طاقم، وذلك في أعقاب العديد من المشكلات الفنية.

وأكدت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، في بث مباشر مغادرة المركبة ستارلاينر لمحطة الفضاء الدولية بعد قضاء ثلاثة أشهر في الفضاء، وهبطت في ميناء وايت ساندز الفضائي في ولاية نيومكسيكو الأميركية.

وظل رئدا الفضاء باري ويلمور وسوني ويليامز اللذان سافرا إلى محطة الفضاء الدولية على متن ستارلاينر في يونيو الماضي عالقين في الفضاء في أعقاب العديد من المشكلات الفنية التي تعرضت لها مركبة الفضاء. وكان من المفترض أن يظل رائدا الفضاء في المحطة لأسبوع واحد. وأرجع رئيس «ناسا» بيل نيلسون سبب إعادة المركبة ستارلاينر إلى الأرض دون طاقمها إلى المخاوف على سلامتهما.