التأمل الذهني دواء سحري جديد للألم- دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن التأمل الذهني يستخدم آليات دماغية مميزة لتقليل الألم، مقارنة بآليات الاستجابة لدواء وهمي.

وشملت الدراسة 115 شخص، وتكونت من تجربتين سريريتين منفصلتين على مشاركين أصحاء، تم وضعهم بشكل عشوائي في مجموعات لتلقي 4 تدخلات، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

والتدخلات هي: تأمل اليقظة الموجه، وتأمل وهمي لليقظة يتكون فقط من التنفس العميق، وكريم وهمي (فازلين) تم تدريب المشاركين على الاعتقاد بأنه يقلل من الألم، وكعنصر تحكم، استمعت مجموعة رابعة إلى كتاب صوتي.

قام الباحثون بتطبيق محفز حراري مؤلم للغاية، ولكنه غير ضار على الجزء الخلفي من الساق، وتم تصوير أدمغة المشاركين قبل وبعد التدخلات.

ومن خلال فصل الألم عن الذات والتخلي عن الحكم التقييمي، فإن التأمل الذهني قادر على تعديل كيفية تجربتنا للألم بشكل مباشر بطريقة لا تستخدم أي عقاقير، ولا تكلف شيئاً، ويمكن ممارستها في أي مكان".

كما أن العقل قوي للغاية، وما زلنا نعمل على فهم كيفية تسخيره لإدارة الألم".

وبالرغم من أن كريم الدواء الوهمي والتأمل الوهمي أدى كل منهما إلى خفض الألم، إلا أن الباحثين وجدوا أن التأمل الوهمي كان أكثر فاعلية بشكل ملحوظ في تقليل الألم عند مقارنته بالفازلين.

كما أن تأثير الدواء الوهمي يتداخل مع آليات الدماغ التي تسببها العلاجات النشطة، لكن هذه النتائج تشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالألم، فقد لا يكون هذا هو الحال.

وتدعم هذه النتائج استخدام التأمل الذهني كتدخل مباشر للألم المزمن.

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