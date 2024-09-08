تناولها صباحا.. 5 مشروبات تعزز صحة البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يسهم تناول بعض المشروبات في الصباح على تعزيز الصحة العقلية والجسدية ولمعان البشرة، وفق ما أوردت صحيفة "VN Express".

الشاي الأخضر

مادة غالات إبيجالوكيتشين EGCG الموجودة في الشاي الأخضر لها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات وللميكروبات، ما يساعد على علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.

ماء الزنجبيل والكركم

يحتوي على مضادة للأكسدة وللبكتيريا تحمي من التهابات الجلد، ويمكن للمركبات المضادة للالتهابات في هذا الخليط أن تمنع التجاعيد وتحفز نمو خلايا الجلد وتقلل من البقع الداكنة.

ماء الليمون بالعسل

شرب ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح يمكن أن يساعد في منع التهابات الجلد الفطرية ودعم نمو خلايا الجلد والتخلص من تراكم الزيوت الزائدة.

عصير البرتقال

الغني بفيتامين C يعمل على تفتيح البشرة ويساعد على توحيد لونها عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون البشرة، مما يؤدي إلى تقليل البقع الداكنة وإفساح المجال لبشرة أكثر تجانسا.

ماء جوز الهند

غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، اللذين يعززان مرونة الجلد ويمنعان الجفاف، كما تعمل المركبات الموجودة في ماء جوز الهند على مكافحة الجذور الحرة والسموم، مما يحافظ على نضارة البشرة ويساعد في إنتاج الكولاجين.

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