تظهر وأنت بتاكل.. 7 علامات تكشف عن وجود سرطان بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أثناء أو بعد تناول الطعام، تمر العديد من العمليات المعقدة داخل الجسم، والتي تتأثر بوجود الخلايا السرطانية.

في هذا الصدد، هناك بعض التغيرات الشائعة التي تحدث أثناء الأكل تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة والتي تستدعي زيارة الطبيب، وفقا لما ورد في موقع "mayoclinic".

ما هو سرطان المعدة؟

سرطان المعدة هو نوع من السرطان ينشأ في الخلايا التي تبطن جدار المعدة، هذه العضو الحيوي يؤدي دورا مهما في عملية الهضم، حيث يقوم بتحويل الطعام إلى مكونات صغيرة يمكن للجسم امتصاصها واستخدامها.

أعراض سرطان المعدة التي تظهر أثناء أو بعد الأكل:

صعوبة البلع.

الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

حرقة المعدة.

عُسر الهضم.

الغثيان.

القيء.

في المراحل الأولى من سرطان المعدة، لا يشعر المريض بأي أعراض أو يعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض أمراض أخرى شائعة، لكن، تسبب المراحل المتأخرة ظهور علامات مثل:

الشعور بالتعب الشديد.

إنقاص الوزن غير المبرر.

تقيؤ الدم.

البراز الأسود.

أسباب سرطان المعدة

الحمض النووي (DNA) هو بمثابة مخطط البناء للخلية، وهو يحمل جميع المعلومات الوراثية اللازمة لعمل الخلية، عندما تحدث تغييرات في الحمض النووي، فإنها تؤدي إلى اختلال في عمل الخلية، ما يسبب تكوين الخلايا السرطانية التي تستمر في النمو والتكاثر بشكل غير محدود، دون أن تموت كما يحدث للخلايا الطبيعية.

تتجمع الخلايا السرطانية معًا لتشكل ورم ينمو داخل جدار المعدة، أو يمكن أن ينتشر إلى أعضاء وأنسجة أخرى في الجسم عن طريق الجهاز الليمفاوي أو الدم. هذه العملية تسمى النقيلة، وهي من أخطر مضاعفات سرطان المعدة.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

ارتجاع حمض المعدة للأعلى إلى المريء، والذي يُعرف بداء الارتجاع المَعدي المريئي.

اتباع نظام غذائي يعتمد على الكثير من الأطعمة المملحة والمدخنة.

تجاهل تناول الفاكهة والخضراوات.

إصابة المعدة بعدوى البكتيريا المَلوية البَوابية.

التهاب بطانة المعدة وتهيُجها.

التدخين.

تكون خلايا غير سرطانية، تُعرف بالسلائل داخل المعدة.

وجود تاريخ مرضي للعائلة مع الإصابة.

طرق الوقاية

تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات.

التقليل من كمية الأطعمة المملحة والدهنية.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

إجراء فحوصات منتظمة للكشف المبكر عن المرض؟

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية في الشهية أو الهضم، قد تكون دليلا على وجود مشكلة صحية تستدعي الذهاب الطبيب المختص فورا.

اقرأ أيضا:

ترقيات وفلوس وحب.. 3 أبراج الأكثر حظا قبل انتهاء 2024

واقعة صادمة.. رسام يستعمل الدم البشري في لوحاته وهذا ما حدث له

سهلة وموفرة.. 6 طرق طبيعية تطهر الرئتين من السموم

تحمي من السرطان.. 6 أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

ثمرة واحدة من هذه الفاكهة تعمل كمنظف للشرايين.. احرص على تناولها