تحسن القلب وتحارب السكري.. فاكهة تفعل العجب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه أن تقدم العديد من الفوائد لصحتك، لكن هناك فاكهة حمراء لها مفعول السحر على قلبك، وهي التوت الأحمر.

وبحسب تايمز أوف إنديا، فإن التوت الأحمر يحتوى على البوتاسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، إضافة إلى فوائد صحية أخرى، لكن ما هي؟.

التوت الأحمر والقلب



نظؤا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد التوت الأحمر على خفض ضغط الدم المرتفع والحفاظ على وظائف القلب.

ولأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة، فإنه قد يمنع خطر السكتة الدماغية ومشكلات القلب.

التوت الأحمر والسكري



التوت الأحمر يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، ومن الآمن تناوله باعتدال لمرضى السكري.

التوت الأحمر غني بمضادات الأكسدة، وقد يساعد في منع الالتهاب، والذي قد يكون عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فوائد أخرى لـ التوت الأحمر



تعزيز صحة الأمعاء.



تحسين صحة الدماغ.



يحارب الشيخوخة.

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