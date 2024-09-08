احذروا.. 5 أشياء في منزلك قد تسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعض الأشياء الموجودة في المنزل قد تسبب السرطان دون أن ندري، لذلك يجب علينا الاهتمام بالنظافة من أجل تجنب التعرض لأي مشكلات صحية خطيرة.

وبحسب موقع "تايمز ناو"، فإن 5 أشياء في منزلك قد تسبب السرطان بهذه الطريقة، وهي:

المراتب

المراتب قد تكون سببا للإصابة بالسرطان، إذ تحتوي رغوة البولي يوريثين الموجودة في العديد من المراتب على مركبات عضوية متطايرة ضارة وقد يؤدي التعرض لها إلى مجموعة من المشكلات الصحية من مشاكل الجهاز التنفسي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

السجاد

قضاء الأطفال الكثير من الوقت في اللعب داخل المنزل على السجاد، قد يسبب الإصابة بالسرطان، حال التعرض لـ PFAS، وهي مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل، وتمثل مجموعة كبيرة ومعقدة من المواد الكيميائية الاصطناعية التي تُستخدم في المنتجات الاستهلاكية في مختلف أنحاء العالم.

على سبيل المثال، تُستخدم مواد البيرفلورو ألكيل لمنع التصاق الطعام بالتغليف أو أواني الطهي، وجعل الملابس والسجاد مقاومة للبقع، وإنشاء رغوة إطفاء حرائق أكثر فعالية.

المبيدات الحشرية

المبيدات الحشرية تزيد خطر الإصابة بالسرطان، إذ أن التعرض لها خاصة أثناء الحمل والطفولة قد يزيد من خطر الإصابة بالمرض القاتل عند الأطفال.

الزجاجات البلاستيكية أو الحاويات

تخزين الطعام في حاويات بلاستيكية أو الشرب من زجاجات بلاستيكية، قد يعرضك للمواد الكيميائية الضارة التي تتسرب منها، وقد يؤدي التعرض لمواد مثل مادة البيسفينول أ (BPA) إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

هذه المواد البلاستيكية الدقيقة المسببة للسرطان قد تدخل إلى الجسم عند تناول الطعام المحفوظ فيه، أو استنشاقه، أو تعرض الجلد له.

الشموع المعطرة

استخدام الشموع المعطرة قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان لأنها تطلق جزيئات وبعض المركبات العضوية المتطايرة في الهواء.

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