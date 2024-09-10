هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكوسة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكوسة من الخضروات الصيفية، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن ما يجعلها أكثر من مجرد طعام لذيذ هو قيمتها الغذائية العالية.

إليك فوائد وأضرار الإفراط في تناول الكوسة، وفقا لما ورد في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

فوائد تناول الكوسة

قالت الطبيبة الروسية ناديجدا بودكوريتوفا: "تحتوي الكوسة على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل، فيتامينات A وE وK وBو C وحمض الفوليك وأحماض أوميجا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة وغيرها".

وتابعت أن هذه الوجبة تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة من اضطراب ضربات القلب لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وأوضحت أنها غنية أيضا بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، ما يساعد على تحسين عملية الهضم وخفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة ما يجعلها مناسبة لإنقاص الوزن.

أضرار الإفراط في تناول الكوسة

أشارت الطبيبة إلى أن تناولها بصورة مفرظة يتسبب في الإصابة بانتفاخ البطن والإسهال، لأنها غنية بالألياف الغذائية والفركتوز، بالإضافة إلى، أن استهلاكها نادرا ما يسبب اختلال توازن الكهرل (الإلكتروليت) وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

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