الامارات | «المالد» ينشد في حب المصطفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات مهرجان البدر، قدّمت فرقة أريج العمانية أمسية حفلت بعرض أدائي روحاني استقطب إعجاب الحضور، إذ قدّمت الفرقة للعام الثاني على التوالي مشاركة متميزة لفن المالد والإنشاد الذي عبّر عن مناسبة المولد النبوي الشريف بألحان المدائح المتميزة.

كما شهد اليوم الثالث من مهرجان البدر في الفجيرة، فعاليات متنوّعة، من بينها ورشة قدمها الفنان الحرفي الأوزبكي ظريف مختاروف، حول فن صناعة الورق السمرقندي التاريخي.

واستمتع المشاركون برحلة في أعماق التاريخ، إذ تعلموا كيفية تحضير وإنتاج هذا النوع الفريد من الورق الذي اشتهرت به مدينة سمرقند منذ قرون.

وقال مختاروف إن «أوراق سمرقند كانت تستخدم على نطاق واسع في الشرق، لاسيما في كتابة المراسلات الرسمية بين الدول، وتوثيق المخطوطات النادرة».

وتتميز أوراق سمرقند برقتها ونعومتها ولينها، ما جعلها مرغوبة على مر العصور، وتصنع من لحاء نوع خاص من أشجار التوت المتوافرة بوفرة في مدينة سمرقند.

وهدفت الورشة إلى الحفاظ على التراث الثقافي التاريخي لهذه المدينة العريقة، ونقل هذه المهارة الفنية إلى الأجيال من مختلف الشعوب، علاوة على تعزيز الاهتمام بالصناعات الحرفية التقليدية، ودعم صناعها ومبدعيها.

وجمعت الورشة نخبة من الفنانين والمهتمين، إضافة إلى طلبة الفنون الذين أبدوا حماساً كبيراً للمشاركة في هذا الحدث الثقافي.