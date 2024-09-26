الحرص الشديد على البقاء صحيًا يهددك.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشعور بالضغط الشديد على البقاء بصحة جيدة يجعلك في الواقع مريض، وذلك وفقًا لما ذكره موقع dailymail البريطاني.



أجاب ما يقرب من ثلثي أكثر من 15 ألف بالغ، تم استجوابهم في استطلاع عالمي أنهم شعروا بتوقعات مجتمعية ساحقة، للظهور بصحة جيدة.

ووفقاً للخبراء، فإن هذا يؤدي إلى "الإرهاق بسبب الرفاهية"، وحذروا من أن الضغط يجعل الناس يركزون على ما ينقصهم في حياتهم.



وأظهرت الأبحاث أن هذا الأمر يؤثر بشكل أساسي على الأجيال الأصغر سناً، حيث إن الأشخاص في العشرينيات من العمر أكثر عرضة للشعور بضغوط جسدية وعقلية واجتماعية بمقدار الضعف، مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.



كما كشفت البيانات التي جمعتها علامة الملابس الرياضية Lululemon أن 53% من الناس يعتقدون أن هناك الكثير من المعلومات المتضاربة حول أفضل السبل للحفاظ على الصحة.



وكشف التقرير أيضاً أن 89% من الناس يتخذون إجراءات أكثر مما كانوا عليه قبل عام لتحسين رفاهيتهم بطريقة ما.



ويقول تقرير الصحة العالمية لعام 2024: "نحن عالقون في حلقة مفرغة، حيث كلما زاد الضغط الذي نشعر به لنكون بصحة جيدة، قل شعورنا بالصحة، وتتغذى هذه الحلقة على ثلاث نقاط ضغط رئيسية، توقعات مجتمعية غير واقعية، ومعلومات متضاربة، والشعور بأننا نسير بمفردنا".



ويوصي الخبراء بإجراءات للمساعدة في كسر هذه الحلقة، بما في ذلك أخذ فترات راحة من وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة التأمل، وتحريك الجسم طوال اليوم، وقضاء الوقت في الطبيعة أو استخدام النشاط البدني للتواصل الاجتماعي.



وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يشاركون في فصول اللياقة البدنية الجماعية يبلغون عن صحة أعلى بنسبة 15%، وأولئك الذين يمارسون التأمل يبلغون عن صحة أعلى بنسبة 9%، وأولئك الذين يضعون حدوداً في عملهم وحياتهم الشخصية يبلغون عن صحة أعلى بنسبة 13%.

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