تراند اليوم : مختصة تكشف عن أفضل وقت لتناول الفيتامينات لتحقيق أقصى استفادة للجسم

صحيفة الخليج 365: قالت اختصاصية التغذية دكتورة فيشاكا شيفداساني ، في تقرير لموقع Vogue India ، إن هناك مجموعات معينة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الفيتامينات المتعددة لمنع أوجه القصور، "على سبيل المثال، تحتاج النساء الحوامل إلى حمض الفوليك والحديد، وتحتاج النساء خلال سنوات الحيض إلى الحديد، وغالبًا ما يعاني النباتيون من نقص فيتامين B12، ويمكن أن يحتاج كبار السن إلى الكالسيوم، ويحتاج الكثيرون إلى فيتامين D".

أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة

• فيتامين C: يُنصح بتناول فيتامين C بعد الإفطار ويراعى تناول فيتامين C بعد استشارة طبيب.

• أوميغا 3 وأوبيكينول: يعد التوقيت الأنسب لتناول أوميغا-3 بعد الغداء، إذ أنه يمكن أن يؤدي إلى تحسين الامتصاص وتقليل الآثار الجانبية مثل التجشؤ أو الطعم المريب.

• الحديد: من الأفضل تناول أقراص الحديد على معدة خاوية، أي قبل ساعة واحدة على الأقل من تناول الوجبة أو بعدها بساعتين. ولكن يمكن أن تتسبب أقراص الحديد في تهيج المعدة، لذا فإن تناوله مع الطعام يمكن أن يكون أفضل لبعض الأشخاص.

• فيتامين B المركب: يُنصح بالحرص على تناوله في النصف الأول من اليوم. ووفقا للدكتورة شيفداساني، إن فيتامينات B المركب يمكن أن تسبب الأرق للبعض إذا تم تناوله في النصف الثاني من اليوم.

• الكالسيوم: من الأفضل تعاطي أقراص الكالسيوم مع الطعام، وخاصةً الطعام الغني بفيتامين D، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم. توصي أغاروال بتناول الكالسيوم مع كوب من اللبن.

• المغنيسيوم: من الأفضل تناوله قبل النوم بـ 15 دقيقة، للحصول على نوم أفضل واسترخاء.

فيتامينات يُفضل الجمع بينها

إن الفيتامينات المتعددة، التي يوصي الخبراء بإقرانها معًا، تشمل مايلي:

• الحديد وفيتامين C: يساعد فيتامين C على تعزيز امتصاص الجسم للحديد.

• الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين D وK2: تعمل مجموعة الفيتامينات بشكل تآزري من أجل صحة العظام.

فيتامينات لا يجب إقرانها معًا

حدد الخبراء فيتامينات ومعادن بعينها لا يُنصح بالجمع بينها لضمان استفادة الجسم عند تناولها، كما يلي:

• الزنك والنحاس: كلاهما معادن أساسية، إلا أنهما يتنافسان على الامتصاص. يمكن أن يتداخل تناول جرعات عالية من الزنك مع امتصاص النحاس. "يُنصح عمومًا بتناولها في أوقات مختلفة من اليوم، على سبيل المثال يؤخذ الزنك في الصباح بينما يتم تناول النحاس في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، وينبغي مراعاة أن "تناول السيدات لمكملات الزنك إلى أجل غير مسمى دون النحاس، يؤدي غالبًا إلى تساقط الشعر".

• الحديد والكالسيوم: يمكن أن يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد.