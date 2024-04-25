تحصين مليون رأس ماشية

بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة الرياض، الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024م وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.

وأوضح مدير فرع مركز «وقاء» بمنطقة الرياض عبدالرحمن السعود، أن الحملة التي تستمر حتى 6 يونيو 2024، تستهدف تحصين أكثر من مليون رأس من المواشي في منطقة الرياض، لوقاية المواشي وتوعية المربين عن مرض الحمى القلاعية لحماية الثروة الحيوانيّة واستدامتها.

ودعا فرع المركز بالرياض جميع مربي الماشية بالتقديم عبر منصة «نما» الإلكترونية للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة «طلب موعد تحصين»، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات منطقة الرياض للتنسيق بهذا الشأن.