شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار ورياح نشطة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)حالة البحر: خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.