متحدث الصحة يكشف عن أحدث التطورات بشأن المصابين بالتسمم الغذائي في أحد المطاعم بالرياض

أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن أحدث التطورات فيما يتعلق بحالات التسمم الغذائي في أحد المطاعم بالرياض.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أشار إلى أن أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي تماثلت للشفاء وخرجت من وحدة العناية المركزة، وبينها 25 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بحالة جيدة.

وأكد أنه تم لاحظة تراجع واضح في عدد الحالات خلال الثلاثة أيام الماضية، وأشاد بالله على ذلك.

وجدد التأكيد على أنه لا توجد مصادر أخرى مرتبطة بتلك الحالات سوى ما تم الإعلان عنه سابقًا، مشددًا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.

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