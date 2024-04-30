شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة الأربعاء.. عودة الطلاب إلى الدراسة الحضورية يوم الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد تعليق الدراسة الحضورية في عدد من الجامعات والإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة، أصبحت العودة إلى الدراسة يوم الأحد المقبل، نظرًا إلى أن يوم بعد غد الخميس إجازة أسبوعية مطولة.

وأعلنت عدد من الجامعات والإدارات التعليمية تعليق الدراسة الحضورية بسبب الحالة الجوية غير المستقرة، وتحذير المركز الوطني للأرصاد.

