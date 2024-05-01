شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 73 ألف طن نفايات منزلية من أحياء الطائف خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

جهود فرق النظافة

الدمام - شريف احمد - رفعت فرق وآليات النظافة بالطائف أكثر من 73 ألف طنًا من النفايات البلدية المنزلية من كافة الأحياء والمخططات بالطائف وضواحيها خلال شهر ابريل 2024هـ، وقد عززت الأمانة جهودها الهادفة إلى رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي في المدينة، ونقلت الشاحنات (بمختلف الأحجام) والضواغط وحاملات الحاويات الكبيرة، مخرجات المنازل من النفايات إلى موقع الطمر الصحي في شرق المدينة، وعملت جميع الفرق على مدار الساعة لمواكبة تزايد مخرجات المنازل خلال الفترة الماضية وفق الخطط التشغيلية لأعمال النظافة والتي تغطي نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية بالمحافظة.وقد توزعت الفرق العاملة وفرق النظافة الشاملة الداعمة في أكثر من 100 حي سكني بالمدينة والضواحي المحيطة، وتم التركيز على دعم تنظيف الأحياء من خلال فرق العمل الميدانية مدعومة بالتجهيزات البشرية والآلية للمساهمة في سرعة إزاحة كميات النفايات الكبيرة على مدار الساعة، وزيادة عدد مرات تفريغ الحاويات وساعات عمل معدات ومركبات النظافة والصحة العامة، ونفذت الفرق المختصة أعمال الكنس الآلي واليدوي بأنحاء المدينة مزيحة كميات كبيرة من الأتربة والمبعثرات التي دفعتها الأمطار والسيول لعرض الشوارع والطرق.وتم تعزيز أعمال غسيل وتطهير الحاويات المختلفة وصيانتها واستبدال الحاويات التالفة، واستمرار العمل بحملة إزالة النفايات الصلبة ومخرجات المنازل من بقايا الأثاث والمخلفات التي ترمى في الأراضي الفضاء، ورفع كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء والترميم ونواتج الحفر خلال نفس الفترة، واستهدفت أعمال النظافة كافة الشوارع والحدائق العامة وجسور المشاة والميادين العامة والأنفاق في أنحاء المدينة والساحات والميادين العامة والأسواق والشوارع الرئيسية والمحورية، فيما عملت إدارة النظافة على تعزيز أعمال تشغيل المردم العام "الطمر الصحي" لاستقبال كافة أنواع النفايات على مدار الساعة.