شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" ترسي مشاريع صيانة وتشغيل 1332 مسجدًا في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية