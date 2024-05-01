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"الشؤون الإسلامية" ترسي مشاريع صيانة وتشغيل 1332 مسجدًا في 3 مناطق

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال شهر شوال الجاري، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (1332) مسجداً وجامعاً في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بقيمة إجمالية بلغت (106.368.412.3) ملايين ريال.
وشملت (1019) في الرياض، و(105) في مكة المكرمة، و(208) في المدينة المنورة، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة.

العناية بالمساجد

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ العمل بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على استكمال بقية المراحل لتشمل كافة مساجد وجوامع المملكة.
ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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