شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات البلدية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم الخميس، خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات البلدية ضمن خطط وكالة التحول الرقمي، واتخاذ القرار بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. تعزيز التحول الرقمي وأوضح وكيل الأمين للتحول الرقمي المهندس سلطان الهديب، أن هذه الخطوة تأتي جزءًا من خطط حوكمة المعاملات البلدية لتسهيل إجراءات دفع رسوم الخدمات على المستفيدين، سواء في قطاع الأعمال أو الأفراد، من خلال سداد رسوم الخدمات البلدية باستخدام البطاقات البنكية "مدى وفيزا وماستركارد".

ويأتي ذلك سعيًا من الأمانة لمواصلة خططها في مجال التحول الرقمي، عبر تقديم الخدمات البلدية وفق أعلى معايير الجودة، التي تهدف إلى تحسين تجربة العميل عبر نماذج عمل مبتكرة ومستدامة.

