شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام: لا حسابات لأئمة الحرمين على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

حسابات منتحلة

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الدمام - شريف احمد - ‏أكد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر آل الشيخ، أنه لا توجد حسابات للأئمة والمؤذنين بالحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.‏وأوضح أن ما توجد من حسابات فهي وهمية غير رسمية، لا تمثل أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين، مشددًا على أنه لا صحة لما ينشر في هذه الحسابات المنتحلة.‏وقال: إن الرئاسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة مع الجهات المعنية؛ بحق هذه الحسابات المنتحلة، صيانة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الجرائم الإلكترونية.‏وحذر عموم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء هذه الحسابات المنتحلة، وما ينشر فيها، مطالبًا الجميع بالتحري والتثبت، والاعتماد على الحسابات الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.