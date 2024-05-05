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رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام: لا حسابات لأئمة الحرمين على مواقع التواصل

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ‏أكد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر آل الشيخ، أنه لا توجد حسابات للأئمة والمؤذنين بالحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
‏وأوضح أن ما توجد من حسابات فهي وهمية غير رسمية، لا تمثل أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين، مشددًا على أنه لا صحة لما ينشر في هذه الحسابات المنتحلة.وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر آل الشيخ

حسابات منتحلة

‏وقال: إن الرئاسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة مع الجهات المعنية؛ بحق هذه الحسابات المنتحلة، صيانة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الجرائم الإلكترونية.

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‏وحذر عموم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء هذه الحسابات المنتحلة، وما ينشر فيها، مطالبًا الجميع بالتحري والتثبت، والاعتماد على الحسابات الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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