بلاغ يوميا للأخطاء الدوائية

استنفرت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها في مراقبة الأغذية والأدوية في إطار جهودها المستندة إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة، وكذلك حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف وغيرها.

وتعد الهيئة جزءاً من منظومة تمارس رقابة صارمة على قطاع الأغذية والمأكولات الواردة والمحلية، إذ تعمل على فحص جودتها، ومراقبة صلاحيتها.

وإضافة للهيئة تعمل قطاعات أخرى في مراقبة قطاع الأغذية ومنها وزارتا التجارة والشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق، التي تعمل على تكثيف الجولات الرقابية، والتصدي لغش العاملين، حفاظا على سلامة المستهلك وصحته، ومكافحة الغش التجاري، ومهددات الصحة العامة.

بلاغات وإجراءات

تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في العام الماضي 6728 إنذارا وبلاغا متعلقا بسلامة الغذاء، ورصدت 898 بلاغا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، واتخذت إجراءات حيال 15 بلاغا ذا علاقة بالمنتجات الغذائية المصدرة للمملكة، وتقييم 817 منتجا ومكونا علفيا غير تقليدي، ورصدت 885 بلاغا على نظام تيقظ الغذائي.

مطابقة المنتجات

كشف تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء للعام الماضي عن مطابقة 3420 منتجا غذائيا يحتوي على 11.936 تحليلًا لطلبات بخصوص نتائج البرنامج الوطني لرصد ومراقبة الأغذية، وتسجيل 9152 منتجًا غذائيًا عن طريق التسجيل الإلكتروني، ومطابقة 504 منتجات غذائية تحتوي على 9439 تحليلًا لطلبات شهادة تصدير المنتجات الغذائية، ومطابقة 1931 منتجًا غذائيًا يحتوي على 94.992 تحليلًا للطلبات الواردة من الفروع والفسح، وتقييم 424 من الإعلانات التجارية للمنتجات الغذائية، وإعداد 18 قرارًا بغرض الحظر، و15 قرارًا برفع الحظر عن المنتجات الغذائية المستوردة للمملكة، وإصدار 322 تصريحًا لاستيراد مبيدات آفات الصحة العامة، التي بلغت كميتها 1297.5 طنًا.

مستحضرات دوائية

إلى جانب قطاع الأغذية، كان قطاع الأدوية أحد أهم القطاعات التي تخضع إلى رقابة صارمة، وفرض عقوبات تجاه المخالفين، حيث حظيت البلاغات المتعلقة به بكثير من اهتمام الجهات الرقابية التي حرصت على حفظ سلامة المواطنين من الأخطاء الجسيمة، وانتهاك صلاحية الأدوية والمستحضرات التجميلية.

واستقبلت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 355 بلاغ خطأ دوائي وتعاملت معها، كما استقبلت 512 بلاغا للأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، مع تسعير 390 مستحضرًا جديدًا، وتنفيذ 88 زيارة تفتيشية على أسس الممارسة السريرية الجيدة، وإصدار 40 إذن استيراد سلائف كيميائية، وتقييم 196 طلب اعتراض مستحضر، و400 طلب إعادة نظر مستحضر، وتقييم 6608 طلبات مقدمة لتسجيل وتعديل تجديد المستحضرات الصحية والعشبية والبيطرية، وتنفيذ 50 زيارة تفتيشية للشركات الدوائية المحلية والإقليمية والعالمية، ووكلائها في مختلف مناطق المملكة، وتحليل 204 مستحضرات بهدف الكشف المبكر عن الأعراض الجانبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

منتجات مخالفة

بلغ إجمالي المنتجات التجميلية المخالفة 65 منتجا تجميليا تمت مخالفتها واستدعاؤها، والتحقق من مأمونية 17 مادة كيميائية تستخدم في منتجات التجميل، وإعداد تقارير سلامة لها واتخاذ الإجراءات النظامية، إلى جانب إصدار 178 رخصة استيراد مستحضرات خاضعة للرقابة وفق أحكام وشروط خاصة، وإصدار 187 رخصة فسح مستحضرات خاضعة للرقابة، ومراجعة 580 مستحضرًا خلال فترة التجديد، و159 مستحضرًا خلال فترة التغيير، وتسجيل 738 منتجًا دوائيًا.

الرقابة على الأغذية والأدوية

6728 بلاغا

إنذارًا وبلاغًا متعلقة بسلامة الغذاء

898

بلاغًا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية

885

بلاغًا تم رصدها على نظام تيقظ الغذائي

6

آلاف منتج غذائي تمت مطابقتها

9152

منتجًا غذائيًا تم تسجيلها

355

بلاغ خطأ دوائي

65

منتجًا تجميليًا مخالفًا

512

بلاغًا للأعراض الجانبية لمنتجات التجميل

40

إذن استيراد سلائف كيميائية

738

منتجًا دوائيًا تم تسجيلها