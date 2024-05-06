شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. انطلاق ورشة عمل "مشروع أحرام الوديان" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية