شكرا لقرائتكم خبر عن للربط والتكامل الرقمي.. اتفاقية تعاون بين ديوان المظالم وبنك التنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بهدف الربط الرقمي بين القطاعين لإتمام عملية طلبات التنفيذ الإداري لصالح البنك.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود ديوان المظالم لتنظيم وتطوير الخدمات المرتبطة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/ 1444/ سادس عشر) وتاريخ 16/ 12/ 1444 بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية.

منصة التنفيذ الإدارية الرقمية

وتُمكن هذه الاتفاقية بنك التنمية الاجتماعية من الاستفادة الكاملة من خدمات منصة التنفيذ الإدارية الرقمية، بما يضمن تجويد عمليات التنفيذ الإداري ويسرع في استيفاء الحقوق بضمانة قضائية فاعلة.



ويحرص ديوان المظالم على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المدشن حديثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع جميع الجهات الإدارية؛ رغبة في ضبط عمليات التنفيذ الإدارية بشفافية عالية وجودة فاعلة في سبيلِ سرعةِ وسريةِ تبادل البيانات وحوكمتها، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وقرارات مجلس القضاء الإداري.