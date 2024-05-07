شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

نعمة الانتماء إلى هذا الوطن العظيم

عرض عسكري

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة 21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي في مقر الكلية بالطائف.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.وفور وصول وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، كلمة أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام سمو وزير الدفاع، وعن تقديره لتشريف سموه حفل تخريج الدفعة 21 من طلبة الكلية.وأعرب عن نعمة الانتماء إلى هذا الوطن العظيم بتاريخه المجيد وحاضره الزاهي ومستقبله الواعد وقيادته الحكيمة، موصيًا الخريجين بتقوى الله في السر والعلن والجد والمثابرة.وأشار إلى أن من بين الخريجين أشقاء من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.بعد ذلك جرى العرض العسكري وألقى الطلبة نشيد الكلية، وسُلّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سمو وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.عقب ذلك، تقلّد الخريجون رتبهم العسكرية، وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، والتقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.قائمة الحضورحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبدالله العتيبي.ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.