شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 4521 مخالفة مباني في جدة خلال شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن رصد 4,521 مخالفة في عدد من الأحياء وذلك خلال شهر أبريل الماضي وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

تحسين المشهد الحضري

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 3,457 موقعًا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاميًا.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت.

إضافة الى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.