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شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج المدارس الفائزة في التصفيات النهائية لمسابقة "متأهبون" بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفت الإدارة العامة بالمدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في التصفيات النهائية لمسابقة "متأهبون" على مستوى تعليم جدة في كل من المسار العلمي (بنين ـ بنات) والمسار الأدبي (بنات) والتي جرت فعالياتها على مدى يومين.
وتوجّت اللهيبي يوم أمس الاثنين، الثانوية الثانية برابغ التابعة لمكتب تعليم رابغ بكأس المركز الأول، (المسار العلمي ـ بنات) للمسابقة، في الحفل الذي أقيم بمقر الثانوية الثالثة بجدة، إلى جانب تكريمها المدارس الفائزة بالمركزين الثاني والثالث والمدارس المشاركة في المسابقة من مختلف مكاتب التعليم بجدة ورابغ وخليص، فيما سلمت رئيس قسم الاشراف التربوي عبير قشقري اليوم الثلاثاء، الثانوية 68 التابعة لمكتب تعليم الفيحاء، كأس المركز الأول للمسابقة (مسار الأدبي) في الحفل الذي أقيم بـمقر الثانوية 41، وكذلك تسليمها كأسي المركزين الثاني والثالث وميداليات التكريم لبقية المدارس المشاركة.
وفي جانب البنين توّج مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني يوم "الإثنين"، ثانوية علي بن أبي طالب التابعة لمكتب التعليم بالصفا بكأس المركز الأول لمسابقة "متأهّبُون"، في ختام تصفيات المسابقة التي استضافتها ثانوية جدة كما كرّم المدارس الفائزة بالمراكز المتقدمة والمدارس المشاركة في المسابقة ، وحضر التتويج والتكريم مدير إدارة أداء التعليم بتعليم جدة ماجد القحطاني ومدير مكتب التعليم بالفيحاء المكلف شرف الزهراني.
وتوجّت اللهيبي يوم أمس الاثنين، الثانوية الثانية برابغ التابعة لمكتب تعليم رابغ بكأس المركز الأول، (المسار العلمي ـ بنات) للمسابقة، في الحفل الذي أقيم بمقر الثانوية الثالثة بجدة، إلى جانب تكريمها المدارس الفائزة بالمركزين الثاني والثالث والمدارس المشاركة في المسابقة من مختلف مكاتب التعليم بجدة ورابغ وخليص، فيما سلمت رئيس قسم الاشراف التربوي عبير قشقري اليوم الثلاثاء، الثانوية 68 التابعة لمكتب تعليم الفيحاء، كأس المركز الأول للمسابقة (مسار الأدبي) في الحفل الذي أقيم بـمقر الثانوية 41، وكذلك تسليمها كأسي المركزين الثاني والثالث وميداليات التكريم لبقية المدارس المشاركة.
تطوير مهارات الطلبةوأشادت اللهيبي بتفاعل المدارس والمشاركة الإيجابية في المسابقة، التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتحسين تحصيلهم الدراسي ونواتج التعلم لديهم والارتقاء بمستوياتهم التعليمية، موضحة أن المسابقة تأتي ضمن خطط وبرامج المسابقات العلمية التي عملت عليها الإدارة، ممثلة في قسم الإشراف التربوي، لتجويد وتطوير عمليات التعليم والتعلم التي ترتكز عليها العملية التعليمية، مؤكدة أن لهذه المسابقات أثر كبير في تعزيز الجوانب الشخصية لدى الطلبة، من خلال رفع الثقة وشحذ الهمم وتنمية حب المؤسسة التعليمية إلى جانب ترسيخ حب الوطن في قلوبهم، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مقدمة الشكر للقائمين على المسابقة وللمدارس المستضيفة للتصفيات النهائية.
وفي جانب البنين توّج مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني يوم "الإثنين"، ثانوية علي بن أبي طالب التابعة لمكتب التعليم بالصفا بكأس المركز الأول لمسابقة "متأهّبُون"، في ختام تصفيات المسابقة التي استضافتها ثانوية جدة كما كرّم المدارس الفائزة بالمراكز المتقدمة والمدارس المشاركة في المسابقة ، وحضر التتويج والتكريم مدير إدارة أداء التعليم بتعليم جدة ماجد القحطاني ومدير مكتب التعليم بالفيحاء المكلف شرف الزهراني.
النتيجة النهائية لتصفيات مسابقة "متأهبون"
المسار العلمي (بنين):
- المركز الأول: ثانوية علي بن أبي طالب ـ مكتب تعليم الصفا
- المركز الثاني: ثانوية عبدالرحمن الداخل ـ مكتب تعليم الفيحاء
- المركز الثالث: ثانوية مجمع الثغر ـ مكتب تعليم السلامة
المسار العلمي (بنات):
- المركز الأول: الثانوية الثانية ـ مكتب تعليم رابغ
- المركز الثاني: الثانوية 110 ـ مكتب تعليم الحمدانية
- المركز الثالث: الثانوية 21 ـ مكتب تعليم الواحة
المسار الأدبي (بنات):
- المركز الأول: الثانوية 68 ـ مكتب تعليم الفيحاء
- المركز الثاني: الثانوية 95 ـ مكتب تعليم الصفا
- المركز الثالث: الثانوية 67 مكتب تعليم أبحر