شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة القصيم" تُنفِّذ 3106 جولات رقابية على الأسواق والمسالخ خلال شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، 3106 جولات رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال شهر أبريل لعام 2024م؛ لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية والمسالخ، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عددٍ من المختصين والأطباء البيطريين.

وأسفرت الجولات عن رصد 89 مخالفة، وضبط وإتلاف 1091 كيلوجرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 17653 ألفًا من المواشي والطيور في مسالخ منطقة القصيم كافة، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، على أهمية استمرار مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في كافة أنحاء المنطقة من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك.