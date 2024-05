شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.وشملت محافظات خميس مشيط، وظهران الجنوب، والفرشة وتثليث، والأمواه ، ومراكز خيبر الجنوب والحيمة، ويعرى، وتندحة التابعة لمحافظة خميس مشيط ، ومركز الحمضة التابع لمحافظة تثليث، وسالت على إثرها الأودية والشعاب. — صحيفة اليوم (@alyaum)كان المركز الوطني للأرصاد أعلن اليوم، توقعات الطقس على منطقة عسير.ونبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على عدة مدن.