تراند اليوم : توفي والده حزناً عليه.. تفاصيل عودة شاب مصري إلى أسرته بعد فقدانه 22 عاماً - صور

صحيفة الخليج 365 : 22 عاماً قضاها الشاب المصري "عمرو" بعيداً عن أسرته، قبل أن يعيده منشور عبر فيسبوك، بعد الاستدلال عن معلوماته بوشم على يده.

قصة شهدتها محافظة الجيزة في مصر، حيث فُقِد "عمرو" وهو في العمر الـ 12 من عمره، وظل يعيش في الشارع لأكثر من 22 عاماً.

كان يعاني "عمرو" من اضطرابات نفسية، كما أنه أبكم لا يستطيع الكلام، وتوفي والده من كثرة حزنه على فراقه، بحسب العربية نت.

قرر أحد الأهالي أن يصور "عمرو" وينشر له منشوراً عبر فيسبوك، وبالفعل تواصلت مع أسرة الشاب، حيث تبين أنه من قرية تابعة لمحافظة الفيوم، وسرعان ما ظهرت الأم، وطلبت البحث عن بعض العلامات في جسد "عمرو" التي تثبت أنه نجلها، وبعد التأكد من الأمر تبين أنه نجلهم، وجاءت له أسرته.