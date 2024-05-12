تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس الأركان الكويتي: ⁠الجيش هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

صحيفة الخليج 365: قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين، إن الجيش هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح أن حفظ استقرار وأمن الوطن هو الهدف الأسمى للقوات المسلحة، مثنيا على منتسبي لواء صالح المحمد لما يتمتعون به من كفاءة وقدرة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات والذي هو باكورة التأهيل والتدريب المستمر.

وتابع: الأمور جدا طيبة وهادئة، مضيفا: السمع والطاعة لسيدي صاحب السمو.

الجدير بالذكر قام رئيس الأركان الكويتي بجولة ميدانية في لواء صالح المحمد اطلع من خلالها على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة، والتعرف على طبيعة عملها ودورها بالمهام المسندة إليها.