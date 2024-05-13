- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة المكرمة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أنه لن يكون هناك حج دون الحصول على تصريح، وأن الأنظمة سيتم تطبيقها بحزم بحق أي مخالف للتعليمات.
جاء ذلك لدى إطلاق سموه نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" في موسمها السادس عشر، تحت شعار "لاحج بلا تصريح"، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي ومسؤولي الجهات المعنية.
ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – نظير ما يقدمانه من رعاية واهتمام لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن ولتوجيهاتهما الدائمة لتسخير كافة الإمكانات التي تعينهم على أداء مناسكهم بيسر وأمن وسكينة.
وأضـاف سموه أن انطلاق حملة الـحـج عـبـادة وسـلوك حـضاري، تـحـت شـعـار "لاحج بلا تصريح" في موسمها السادس عشر يؤكد على ما حققته خلال الأعوام الماضية في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، كما أسهمت في تقليص السلوكيات المخالفة، والكشف عن الحملات الوهمية، وكل ذلك كان له أثره في تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، وساعد الجهات ذات العلاقة على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ووفّرت لهم المناخ الإيماني ليؤدوا ركن الإسلام الخامس في راحة وسكينة.
ودعا الأمير سعود بن مشعل جميع القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن احتساباً للأجر من المولى سبحانه، وإنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة – أيدها الله –، كما جدد سموه التأكيد على ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين لنصل إلى حج آمن ومميز بإذن الله.
وأشاد سموه ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة نظير تأكيدها على عدم جواز أداء الحج بلا تصريح، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى أخذت في الاعتبار حُرمة المكان وقدسية الشعيرة.
وأشار إلى أن المخالفين سينالون جزاءهم وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين، وشدد على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال خلال المؤتمر إن رجال الأمن باشروا مهامهم لضبط مداخل مكة المكرمة من الخامس عشر من شهر شوال، مضيفاً: سيكون هناك تركيز بشكل كامل على المواطنين، ولن نسمح بتجاوز الميقات إلا بتصريح الحج.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الحج والعمرة على وجود بطاقة وهوية خاصة للحاج، كما جرى وضع خطط ميدانية لمسح كل دور الإيواء والإسكان في مكة المكرمة لإبعاد الحجاج غير النظاميين.
جاء ذلك لدى إطلاق سموه نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" في موسمها السادس عشر، تحت شعار "لاحج بلا تصريح"، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي ومسؤولي الجهات المعنية.
ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – نظير ما يقدمانه من رعاية واهتمام لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن ولتوجيهاتهما الدائمة لتسخير كافة الإمكانات التي تعينهم على أداء مناسكهم بيسر وأمن وسكينة.
الحجاج غير النظاميينوتابع نائب أمير منطقة مكة المكرمة "أتقدم بجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على اعتماده للخطط ومتابعته للجهود المرتبطة بهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -يحفظه الله- على توجيهاته ومتابعته لأعمال لجنتي الحج التنفيذية والمركزية والتي يُعمل من خلالهما طيلة العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للاستعداد المبكر للموسم وتعزيز المكتسبات ووضع الآليات لمعالجة الملاحظات وتلافيها".
وأضـاف سموه أن انطلاق حملة الـحـج عـبـادة وسـلوك حـضاري، تـحـت شـعـار "لاحج بلا تصريح" في موسمها السادس عشر يؤكد على ما حققته خلال الأعوام الماضية في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، كما أسهمت في تقليص السلوكيات المخالفة، والكشف عن الحملات الوهمية، وكل ذلك كان له أثره في تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، وساعد الجهات ذات العلاقة على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ووفّرت لهم المناخ الإيماني ليؤدوا ركن الإسلام الخامس في راحة وسكينة.
ودعا الأمير سعود بن مشعل جميع القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن احتساباً للأجر من المولى سبحانه، وإنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة – أيدها الله –، كما جدد سموه التأكيد على ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين لنصل إلى حج آمن ومميز بإذن الله.
مخالفة أنظمة الحجوأجاب سموه خلال المؤتمر عن كيفية التعامل مع من يخالف أنظمة الحج، بأنه سـتطـبّق الأنـظمـة والـتعليمـات عـلـى المـخالفيـن بـحـزم، ولـن يـكـون هـنـاك (حج بلا تصريح)، إنفاذًا لتوجيهات القيادة -أيدها الله-، وعن صدور بيانات وفتاوى شرعية بعدم جواز أداء الفريضة دون الحصول على تصريح.
وأشاد سموه ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة نظير تأكيدها على عدم جواز أداء الحج بلا تصريح، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى أخذت في الاعتبار حُرمة المكان وقدسية الشعيرة.
استعدادات موسم حج 1445من جهته، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي جاهزية قوات أمن الحج بكافة قطاعاتها لموسم حج 1445 هـ لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن المخالفين سينالون جزاءهم وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين، وشدد على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال خلال المؤتمر إن رجال الأمن باشروا مهامهم لضبط مداخل مكة المكرمة من الخامس عشر من شهر شوال، مضيفاً: سيكون هناك تركيز بشكل كامل على المواطنين، ولن نسمح بتجاوز الميقات إلا بتصريح الحج.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الحج والعمرة على وجود بطاقة وهوية خاصة للحاج، كما جرى وضع خطط ميدانية لمسح كل دور الإيواء والإسكان في مكة المكرمة لإبعاد الحجاج غير النظاميين.