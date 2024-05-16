شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الخميس.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة حضوريًا اليوم الخميس، في جميع كلياتها بالمقر الرئيسي والمحافظات بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.