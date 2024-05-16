شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الوعي.. "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "منهج السلف الصالح" بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف برنامج "منهج السلف الصالح، المفهوم والاتباع والآثار" والذي ينظم عبر الوزارة ممثلة ً في معهد الأئمة والخطباء، ويستهدف مدن ومحافظات المنطقة.

وانطلق البرنامج في سكاكا بمحاضرة في جامع خادم الحرمين الشريفين حيث تناولت المحاضرة مواضيع العقيدة والمنهج الصحيح، وأهمية لزوم الجماعة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والدعوة إلى الله، والتحذير من البدع والمعاصي، وتعظيم الكتاب والسنة.

ويستهدف البرنامج منسوبي المساجد من الخطباء والأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن البرامج التي تنظمها الوزارة، من منطلق رفع كفاءة منسوبي المساجد وخدمة بيوت الله، وجهودها المتواصلة الساعية لتحقيق رسالتها السامية والتي تواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

