شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين استكمل الفحوصات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وأوضح أنه تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله.

