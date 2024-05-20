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فيديو.. "طريق مكة" توفر خدمات متميزة وتسهيلات شاملة لحجاج إندونيسيا

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واس - سولو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نوه النقيب ناصر العتيبي، مشرف مبادرة "طريق مكة" في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو في إندونيسيا، بأهمية المبادرة ودورها في تسهيل رحلات الحجاج.
وذكر أن المبادرة تتضمن جميع التسهيلات لراحة الحجاج، ابتداءً من إتمام الإجراءات في مطار بلدانهم حتى الوصول إلى محافظة جدة والمدينة المنورة. This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— طريق مكة (@MakkahRoute)

خدمات مبادرة "طريق مكة" للحجاج

هذا وتضم مبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية المملكة 2030 "، خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.
ويأتي ذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مبادرة "طريق مكة"

وتبدأ عملية "الترميز" التي ينفذها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي.
وذلك بفرز الأمتعة ووضع ترميز ثنائي (باركود) على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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