شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "طريق مكة" توفر خدمات متميزة وتسهيلات شاملة لحجاج إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

رحلة حاج .. إجراءات ميسرة .. رسمت البهجة لحاج اندونيسي من مطار اديسومارمو إلى مطار المدينة المنورة.

#مبادرة_طريق_مكة #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/3AxE7NJXns — طريق مكة (@MakkahRoute) May 20, 2024

خدمات مبادرة "طريق مكة" للحجاج

مبادرة "طريق مكة"

الدمام - شريف احمد - نوه النقيب ناصر العتيبي، مشرف مبادرة "طريق مكة" في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو في إندونيسيا، بأهمية المبادرة ودورها في تسهيل رحلات الحجاج.وذكر أن المبادرة تتضمن جميع التسهيلات لراحة الحجاج، ابتداءً من إتمام الإجراءات في مطار بلدانهم حتى الوصول إلى محافظة جدة والمدينة المنورة. This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— طريق مكة (@MakkahRoute)هذا وتضم مبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية المملكة 2030 "، خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.ويأتي ذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وتبدأ عملية "الترميز" التي ينفذها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي.وذلك بفرز الأمتعة ووضع ترميز ثنائي (باركود) على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم.