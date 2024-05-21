شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تقبض على مروجي الحشيش والإمفيتامين بتبوك والحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم (15.9) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم مادة الحشيش المخدر و(1,754) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.