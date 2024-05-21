برامج لتمكين أبناء الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصل تعزيز برامج التمكين للمستفيدين، حصل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين على شهـادة الآيزو في نظامي إدارة رضا المستفيدين ومعالجة الشكاوي، والمعتمدة عالميا من المنظمة الدولية للتقييس ISO. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصل تعزيز برامج التمكين للمستفيدين، حصل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين على شهـادة الآيزو في نظامي إدارة رضا المستفيدين ومعالجة الشكاوي، والمعتمدة عالميا من المنظمة الدولية للتقييس ISO. ومنح صندوق الشهداء شهادة ISO 10002 وشهادة ISO 10004، بوصفهما جزءا من مجموعة المواصفات القياسية التي تصدرها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورضا العملاء في المؤسسات والمنظمات. وعبر الأمين العام للصندوق طلال المعمر عن اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق للصندوق، مبينا أن حصـول الصنــدوق على شهــادة الآيزو في إطار خدمة ورضا المستفيديــن يؤكد على العناية بالمستفيدين، وتلمس رضاهم، والاهتمام بآرائهم، وتقديم خدمات نوعية ومستدامة تمكنهم من حياة كريمة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد حرص الحكومة على هذه الفئة الغالية، ودعمها الدائم للصندوق ومشروعاته وبرامجه. آخر إنجازات الصندوق شهـادة الآيزو في نظامي

إدارة رضا المستفيدين.

معالجة الشكاوى.

معتمدة عالميا من المنظمة الدولية للتقييس ISO.

تعنى برصـد وقيـاس رضـا المستفيدين.

توفر إرشادات للمنظمـات لزيادة نسبة الرضا.

تقديم التعويضات اللازمة للمستفيدين المتضررين.

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