شكرا لقرائتكم خبر عن ”وقاء“.. 99 فرقة بيطرية لفحص الأضاحي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحة ”وقاء“ 99 فرقة بيطرية، لتقصي الأضاحي ومكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ أعمال الخطة التشغيلية لموسم الحج على مستوى مناطق المملكة، وذلك بدءًا من 15 من ذي القعدة الحالي حتى انتهاء موسم الحج، بهدف الفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها وسلامتها.
وتتضمن الفرق البيطرية 37 فرقة تعمل في مواقع متعددة بمكة المكرمة، تشمل منافذ الدخول السبعة للمدينة المقدسة، بالإضافة إلى الفرق الميدانية للأسواق والمسالخ وفرق الطوارئ.
كما تم تكليف 37 فرقة أخرى للتفتيش ومكافحة نواقل الأمراض، وذلك لضمان سلامة الثروة الحيوانية والصحة العامة للحجاج.
أعد ”وقاء“ برنامجًا متكاملًا لفرق الحج يشمل آلية العمل، ومهام فرق المنافذ، ومواقع الفرق البيطرية، ومهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة، والإجراءات المتخذة في حال اكتشاف أي حالة مرضية. كما تم وضع خطط للتطهير والتعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة عند استخدام المركبات الميدانية.
ويعمل ”وقاء“ على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الجاهزية لأي حالة طارئة. وتشمل هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة المدينة المنورة، والهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، والجمارك السعودية، وشرطة المرور.
يعتمد ”وقاء“ على أحدث التقنيات لمكافحة الأمراض، بما في ذلك استخدام المصائد الذكية التي تم توزيعها على عدد من المواقع لأعمال استكشاف نواقل الأمراض، كما يتم مراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية خلال موسم الحج.
تأتي هذه الجهود من ”وقاء“ حرصًا على سلامة الحجاج، وضمان أداء مناسك الحج بكل أمان ويسر. وتؤكد هذه الاستعدادات الكبيرة على التزام المركز بدوره في حماية الصحة العامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وتتضمن الفرق البيطرية 37 فرقة تعمل في مواقع متعددة بمكة المكرمة، تشمل منافذ الدخول السبعة للمدينة المقدسة، بالإضافة إلى الفرق الميدانية للأسواق والمسالخ وفرق الطوارئ.
كما تم تكليف 37 فرقة أخرى للتفتيش ومكافحة نواقل الأمراض، وذلك لضمان سلامة الثروة الحيوانية والصحة العامة للحجاج.
تدابير وقائية
أعد ”وقاء“ برنامجًا متكاملًا لفرق الحج يشمل آلية العمل، ومهام فرق المنافذ، ومواقع الفرق البيطرية، ومهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة، والإجراءات المتخذة في حال اكتشاف أي حالة مرضية. كما تم وضع خطط للتطهير والتعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة عند استخدام المركبات الميدانية.
ويعمل ”وقاء“ على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الجاهزية لأي حالة طارئة. وتشمل هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة المدينة المنورة، والهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، والجمارك السعودية، وشرطة المرور.
تقنيات مكافحة الأمراض
يعتمد ”وقاء“ على أحدث التقنيات لمكافحة الأمراض، بما في ذلك استخدام المصائد الذكية التي تم توزيعها على عدد من المواقع لأعمال استكشاف نواقل الأمراض، كما يتم مراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية خلال موسم الحج.
تأتي هذه الجهود من ”وقاء“ حرصًا على سلامة الحجاج، وضمان أداء مناسك الحج بكل أمان ويسر. وتؤكد هذه الاستعدادات الكبيرة على التزام المركز بدوره في حماية الصحة العامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.