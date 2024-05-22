السعودية | «ليوان» تطرح مفهوما جديدا في التطوير العقاري مواكبا مع نظام وافي المعزز لنشاط البيع على الخارطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

في ظل التسارع في الطلب، وحاجة السوق لمنتجات سكنية تلبي رغبات الأسرة السعودية، تعمل شركة ليوان في مجال التطوير العقاري القائم على الإبداع والمنافسة، لمواكبة رغبات العميل، والتغلب على التحديات المتسارعة التي تواجه عملية التطوير.

تلخص «ليوان»، التطوير في أربع رحلات، تبدأ من رحلة المنتج إلى التطوير والتمّلك والتسليم وكل هذا لتوفير وحدات وأصول عقارية مستدامة، وتنتهج «ليوان» استراتيجيتها الخاصة في خلق هذه النوعية في المنتجات العقارية من خلال مراحل التخطيط في خلق المنتجات الملائمة للاحتياج، والتطوير في ابتكار هوية مشاريع عصرية وحديثة بجميع التفاصيل، ثم التملك والإشراف على التسليم، حسب خطط المشاريع، لتكون خدمت «ليوان»، متميزة باستمرار بمنتجات فريدة وعصرية، تبدأ علاقة «ليوان»، في التطوير باستلام الأرض وتحليلها وطرح منتجات عقارية مميزة توّفر بدورها احتياجات العملاء.

قدمت الشركة عدة مشاريع للسوق المحلية، مثل ابتاون وليسن فالي، وآخرها مشروع ليفن ليوان في قلب العاصمة الرياض، على طريق الملك عبدالله والذي يجسد مفهوما جديدا في تسويق المجمعات العقارية متعددة الاستخدامات تطرح من خلاله حلولا سكنية ومكتبية وشققا مخدومة ومحلات تجارية تخدم ما يزيد عن 3 آلاف مستفيد من خلال مجمع عقاري متكامل، مع حلول صيانة وتشغيل مستدامة، ليعكس بذلك اسلوبا متميزا نابضا بالحياة.

تتبع شركة «ليوان»، خاصية فريدة في مفهوم التطوير بشكل عام وخصوصا بما يتعلق في تحديد الموقع والتميز في التصاميم الهندسية المبتكرة وحجم التفاصيل المعمارية، وإدارة المشاريع، ودقة التنفيذ والتسليم، لتقديم منتجات بمفهوم جديد يتناسب مع القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، مع توفير دفعات مرنة بنظام البيع على الخارطة وحلول وتسهيلات تمويلية، مع جهات مصرفية معتمدة، مثل مصرف الإنماء والجزيرة والرياض والراجحي.

وبالتعاون الدؤوب مع بيوت الخبرة المالية والمستثمرين العقاريين، تعزز «ليوان»، مقدراتها للاستحواذ على مختلف الأراضي وتطويرها بأسلوبها المتميز في توفير مجتمعات سكنية متكاملة تتمتع بخدمات ترفيهية واجتماعية تحاكي نمط الحياة السعودي الحديث وتلبي رغبات أفراد الأسرة ، وتحقق بذلك نضجا وحياة أفضل للسوق، والمستثمر، والمستفيد، بأفضل استغلال للأراضي الخام.