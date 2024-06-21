"حمله على ظهره وأخوه يهزه ويبكي".. تفاصيل إنقاذ مصور لحاج تعرض لإغماء على جبل الرحمة - فيديو

صحيفة الخليج 365: روى المصور معزي السويدي تفاصيل إنقاذه حاجاً سقط مغشياً عليه أثناء وقوفه على جبل الرحمة.

وقال السويدي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية :"كنت فى مهمة تصوير الروحانيات للحجاج بجبل الرحمة، وأثناء نزولى قبل مغيب الشمس، حصلت الحاج طايح مغمى عليه ومعاه أخوه يهزه ويبكي ويصيح".

وأضاف:" الله وفقني وأول واحد وصله كان أنا، ووصلوا العسكر وكان الحاج مغمى عليه وأخوه قدمه تنزف دم، اقترحت عليهم إني أحمله وأروح به المستشفى".

وتابع:" الحمد لله وصلته للطوارئ وقدمت له الخدمة الطبية على أكمل وجه، وأنا أغمى علي بعدما وضعته على السرير ورقدنا جنب بعض".