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"حمله على ظهره وأخوه يهزه ويبكي".. تفاصيل إنقاذ مصور لحاج تعرض لإغماء على جبل الرحمة - فيديو

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صحيفة الخليج 365: روى المصور معزي السويدي تفاصيل إنقاذه حاجاً سقط مغشياً عليه أثناء وقوفه على جبل الرحمة.

وقال السويدي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية :"كنت فى مهمة تصوير الروحانيات للحجاج بجبل الرحمة، وأثناء نزولى قبل مغيب الشمس، حصلت الحاج طايح مغمى عليه ومعاه أخوه يهزه ويبكي ويصيح".

وأضاف:" الله وفقني وأول واحد وصله كان أنا، ووصلوا العسكر وكان الحاج مغمى عليه وأخوه قدمه تنزف دم، اقترحت عليهم إني أحمله وأروح به المستشفى".

وتابع:" الحمد لله وصلته للطوارئ وقدمت له الخدمة الطبية على أكمل وجه، وأنا أغمى علي بعدما وضعته على السرير ورقدنا جنب بعض".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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