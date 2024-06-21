شكرا لقرائتكم خبر عن حدث عالمي.. الرياض تحتضن كأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم والان نبدء بالتفاصيل

كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الدمام - شريف احمد - تحتضن عاصمة المملكة الرياض، حدث عالمي فريد من نوعه، وهو كأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم عالميًا.وينطلق الحدث العالمي في 3 يوليو المقبل وسيستمر حتى الـ 25 من أغسطس، وسيضم 1500 محترف و30 فريقا عالميًا، يتخلله فعاليات ترفيهية وفنية بجوائز تبلغ 60 مليون دولار.تعد الرياضات الإلكترونية من القطاعات التي تهتم بها المملكة، ويظهر ذلك من خلال الاهتمام الكبير باستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يجذب أنظار دول العالم معه، هذا فضلا عن الاستثمارات الضخمة والتجهيزات الكبيرة.وتحتضن SEF أرينا بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، وهو المقر الجديد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الذي يعد أكبر منطقة رياضات إلكترونية في العالم.

وقبل نحو أسبوع كانت أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) عن انضمام لعبتي Call of Duty™: Modern Warfare III وCall of Duty®: Warzone إلى البطولات التي ستستضيفها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أعلن في 23 أكتوبر 2023م عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك خلال "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة" آنذاك.

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