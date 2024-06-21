اتحاد المصريين بالسعودية: دفن المتوفين خلال رحلة الحج بمكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إن أغلب جثامين المتوفين خلال رحلة الحج تم دفنهم في مكة المكرمة، وخلال أيام سيتم استلام شهادات الوفاة الخاصة بهم وبلاغ الوفاة، وأماكن دفنهم.

وأضاف "حنفي"، خلال تصريحات له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية"، أنه تم تشكيل لجنة من القنصلية العامة المصرية بجدة برئاسة السفير أحمد عبد المجيد وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وكانت تعمل اللجنة على مدار 24 ساعة، و تم إصدار تصاريح دفن الجثامين في موقع المستشفيات ولم يذهب إلا أعداد قليلة إلى القنصلية.

وأكمل أن المتوفين غير المعلوم هويتهم من المصريين، يتم حاليًا التعرف عليهم، قائلًا :"يتم التعرف عليهم بمنتهى السهولة عن طريق الصفات الحيوية أو البصمة، حيث مجرد ما يبصم المتوفى يتم ظهور كل بياناته أمام وزارة الداخلية السعودية".

واختتم، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس جديدًا لحماية أبنائه سواء داخل أو خارج مصر، ولن يمر ما حدث مرور الكرام على الشركات التي تواطأت وارتكبت هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن أغلبية من ارتكبوا هذه الجريمة في حق الشعب المصري سماسرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، بسبب أعداد الوفيات والحجاج المفقودين وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

ولفتت إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث دُشنت غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين:

00966565702002

وخصصت وزارة الخارجية، أرقام البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

27923050

27923060

27942782

01006638814

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