جاهزية استقبال حجاج اليمن

في جولة ميدانية بهدف الإطمئنان ومتابعة التجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن عبر منفذ الوديعة، تفقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري مدينة الحجاج واستهل زيارته بلقاء محافظ شروره موفق عبدالهادي العنزي، وجرى خلال الاستقبال مناقشة الخدمات الإسعافية والاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الوديعة البري في محافظة شروره وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن.

كما قام العسيري بزيارة ولقاء مدير عام جمرك منفذ الوديعة محمد منادي العنزي حيث استعرض الية العمل وأبرز التحديات وخطط استقبال الحجاج وتسهيل وصول فرق هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمنفذ لتقديم خدمات إسعافية ذات جودة عالية.

والتقى العسيري خلال زيارته العاملين بمراكز اسعاف شروره والوديعة وبهجة بهدف الاطلاع على سير العمل الميداني والوقوف على جاهزية واحتياجات الفرق الإسعافية، ودعم المسعفين وتذليل العقبات كافة التي تواجههم للقيام بعملهم الإنساني النبيل على أكمل وجه.

وحث (العسيري) منسوبي المراكز الإسعافية على أداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان والعمل على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة لضيوف الرحمن القادمين لآداء مناسك الحج والمسافرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ الوديعة.

ويشارك فريق التطوع في استقبال الحجاج حيث يبلغ عدد متطوعين الهيئة بمحافظة شروره أكثر من 200 متطوع ومتطوعة يسهمون في دعم الفرق الإسعافية، والمشاركة في استقبال وتيسير رحلة الحجاج بخدمات إنسانية متنوعة بالإضافة إلى برامج تثقيفية وتوعوية للحجاج حول الإسعافات الأولية وغيرها من المهارات الإسعافية.