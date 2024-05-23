شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن متعب ووزير الخارجية ينقلان تعازي القيادة في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال استقبال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، ووزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية د. علي باقري كني، لسمو الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بقصر المؤتمرات والقمم بطهران، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود

. الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في وفاة الرئيس د. إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم - رحمهم الله -.جاء ذلك خلال استقبال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، ووزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية د. علي باقري كني، لسمو الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بقصر المؤتمرات والقمم بطهران، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود