فاكهة تحتوي على فيتامينات متعددة تحارب الشيخوخة وتمنع أمراض القلب

صحيفة الخليج 365: تٌعد فاكهة "النانش"، المعروفة أيضًا باسم "تشانغونغا" أو "الكاكايا"، من الفاكهة ذات الفوائد الصحية الهائلة ، وهي فاكهة صغيرة مستديرة من شجرة "بيرسونيما كراسيفوليا". ويعد الموطن الأصلي للشجرة هو أمريكا اللاتينية، وتوجد في دول مثل المكسيك، ونيكاراغوا، وكولومبيا، وغيرها.

وعلى الرغم من أنها ليست معروفة جيدًا مثل الفواكه الأخرى، إلا أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية، من بينها أنها تساعد على منع الشيخوخة المبكرة، وتساعد على الإنتاج الطبيعي للكولاجين، وتوفر أيضًا الحماية لصحة القلب؛ وذلك بسبب مضادات الأكسدة.

وتُعد من الفاكهة الغنية بفيتامين "C" والألياف الغذائية مما يجعلها تعزز عملية الهضم، وتمنع الإمساك، وتعزز صحة الأمعاء، كما تحتوي على فيتامينات "B" والتي تعتبر ضرورية لاستقلاب الطاقة وعمل الجهاز العصبي، والمعادن وخصائص مضادة للالتهابات والاحتواء على نسبة عالية من الماء.

وتعتبر النانش فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا صحيًّا لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم أو تقليله دون التضحية بتناول العناصر الغذائية الأساسية.