أول تعليق لمسؤول سعودي على إعلان بعض الدول عن وفاة عدد من الحجاج.. ويكشف سبب الوفاة وعدد الحجاج الغير نظاميين

صحيفة الخليج 365: علق مسؤول سعودي كبير اليوم الجمعة، لوكالة "فرانس برس" على إعلان دول مختلفة وفاة عدد من الحجاج في موسم حج هذا العام، مؤكداً على نجاح المملكة في إدارة مناسك الحج.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج: "الدولة لم تقصر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".

وأضاف أن يوم عرفة ويوم العيد شهدا 577 حالة وفاة، مشيراً إلى أن هذا حدث في ظروف جوية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية، مؤكداً أن الرقم لا يشمل كامل موسم الحج الذي انتهى رسمياً أول أمس الأربعاء."

من جهة أخرى كشف المسؤول عن عدد الحجاج غير النظاميين في حج هذا العام قائلاً :"نقدر عدد الحجاج غير النظاميين بحوالى 400 الف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة".